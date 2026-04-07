Casa de Campo celebra el Casa de Campo Challenge

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La Romana. El prestigioso Polo Club de Casa de Campo fue escenario de un emocionante encuentro deportivo con la celebración del Casa de Campo Challenge 2026, una cita que reunió lo mejor del polo en un ambiente donde convergieron la elegancia, la tradición y el estilo de vida de alto nivel, coordinado por el equipo de Lendof.

A partir de las 4:00 de la tarde, los equipos Casa de Campo y La Romanza – 3J se enfrentaron en un vibrante partido marcado por la intensidad, la estrategia y jugadas de alto nivel.

Sobre el impacto del torneo, Sarah Pelegrín, gerente de Relaciones Públicas de Casa de Campo, señaló: “Este evento no solo reafirma a Casa de Campo como la casa del polo en el Caribe, sino que celebra la esencia de nuestra comunidad: una mezcla perfecta entre competencia de alto rendimiento y la calidez de nuestras tradiciones familiares”.

El evento contó con una impecable organización que elevó la experiencia tanto para jugadores como espectadores.

Vladimir Lendof, de Lendof y Asociados, destacó la importancia de estas alianzas: “Para nosotros es un honor coordinar una plataforma donde la excelencia deportiva se encuentra con el respaldo de marcas líderes.

El Casa de Campo Challenge se consolida hoy como un referente imprescindible en el calendario social y deportivo del país”.

En una final espectacular que mantuvo la emoción hasta el último chukker, La Romanza – 3J se impuso con autoridad sobre Casa de Campo, cerrando el marcador 12 a 7 y asegurando así el título.

El encuentro se destacó por su dinamismo y precisión, consolidando a ambos equipos como protagonistas del circuito.

El evento contó con un gran público.