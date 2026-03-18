Reabre su icónico campo de golf ‘Teeth of the Dog’

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Luego de completar el proceso de restauración, desde su inauguración en 1971, Casa de Campo Resort & Villas celebró la reapertura oficial de su legendario campo de golf ‘Teeth of the Dog’, con la presencia del presidente Luis Abinader.

Según informan en una nota, la restauración tuvo una inversión de US$15 millones, lo que aseguran reafirma el posicionamiento del resort como uno de los destinos de golf más prestigiosos del mundo y líder en el Caribe.

Destacó el presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg, que la restauración tiene como visión y propósito preservar la integridad de uno de los campos de golf más emblemáticos a nivel global.

“Hoy celebramos la preservación de una leyenda. Restaurar Teeth of the Dog no era simplemente una mejora; era un compromiso con la excelencia y con el legado del legendario arquitecto Pete Dye. Este proyecto asegura que futuras generaciones de golfistas puedan experimentar el campo tal como fue concebido originalmente”, expresó Pichardo Rosenberg.

El presidente de Central Romana Corporation, José “Pepe” Fanjul Jr., señaló la importancia de la inversión para el desarrollo turístico del país. “Teeth of the Dog” es un referente del golf mundial y un orgullo para la República Dominicana. En Central Romana mantenemos el compromiso de seguir invirtiendo en proyectos que impacten positivamente a La Romana y a todo el país.

Nuestros huéspedes no solo vienen a experimentar la belleza de Casa de Campo, sino también a conectar con la calidez y el espíritu de su gente, los dominicanos”.

Restauración

Tras más de cinco décadas expuesto al exigente entorno marino del Caribe, el campo requería una intervención integral para preservar su diseño original.

El proyecto fue liderado por la reconocida firma Jerry Pate Design, con el objetivo de reconstruir fielmente la visión de Pete Dye, utilizando técnicas modernas .