¡Cedulados! JCE entrega documento a los inmortales

La Junta Central Electoral dio ayer un “batazo por los 411” al reunir a los cuatro peloteros inmortales del Salón de Cooperstown, Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz, en sus instalaciones.

El pleno de la Junta Central (JCE) ayer les hizo entrega a esos íconos del deporte nacional de la cédula de identidad y electoral en el nuevo formato.

La entidad inició con la captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula de identidad y electoral a los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

Don Juan Marichal recibe su nueva cédula.

En la jornada entrega participaron el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, la miembro titular y coordinadora de la Mesa de Inclusión Dolores Altagracia Fernández Sánchez y la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, así como el cuerpo directivo de la institución.

Inmortales califican proceso de excelente

Los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz, declararon a la prensa que el proceso de cedulación fue excelente.

“Es un proceso inigualable. Me siento sumamente orgulloso de estar aquí recibiendo la cédula. Creo que todos los ciudadanos se van a sentir orgullosos de la labor de la JCE, de Román Jáquez y del Pleno”, apuntó don Juan Marichal, quien agradeció por el servicio y el trato del personal.

Pedro Martínez se toma la foto para el documento.

Asimismo, Pedro Martínez, David Ortiz y Vladimir Guerrero, calificaron el proceso como excelente y agradecieron al Pleno de la JCE por haber asumido este compromiso con la nación con integridad y afianzando la seguridad de la identidad de cada ciudadano y eso envía un gran mensaje al pueblo dominicano sobre la labor que hacen.