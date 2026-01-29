La JCE suspende emisión de cédulas actuales desde febrero: conoce los detalles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. -La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que a partir del 1 de febrero la institución dejará de emitir cédulas del formato actual.

Comunicó que esta medida obedece al proceso de transición hacia el nuevo modelo de cédula de identidad y cédula de identidad y electoral, durante el cual se han realizado adecuaciones técnicas, operativas y de interoperabilidad entre el sistema vigente y el nuevo sistema.

En ese sentido, el Pleno de la JCE para no interrumpir las gestiones de los ciudadanos y ciudadanas que ameriten la cédula de identidad y electoral y cédula de identidad bajo el formato actual dispuso, de manera temporal, la emisión de certificaciones de cédulas, sin costo, hasta que cierre el proceso del cambio hacia la nueva cédula fijado para marzo de 2027.

La entidad indicó que estas certificaciones de cédulas que se emitirán al ciudadano o ciudadana que así lo requieran, cuentan con validez institucional y permiten realizar gestiones administrativas y legales mientras se concluye definitivamente la migración al nuevo sistema de cedulación.

“La emisión de la certificación de cédulas constituye, por tanto, una medida transitoria y planificada, orientada a garantizar un proceso ordenado hacia el nuevo modelo de cédula de identidad y electoral y la cédula de identidad”, manifestó el órgano electoral, a través de un comunicado.

La JCE recordó que dicho proceso incluye la incorporación de nuevos equipos de grabado láser con el objetivo de garantizar mayores niveles de seguridad, calidad y eficiencia en la emisión de la nueva cédula, la cual constituirá el documento definitivo.