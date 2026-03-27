Niños extraviados en playas y balnearios durante Semana Santa: cómo se manejan los casos

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La Defensa Civil Dominicana informó que durante la Semana Santa instalará puestos de atención para niños extraviados en playas y balnearios a nivel nacional, como parte de las acciones preventivas que implementa por la época.

"Estos puestos estarán operando desde el jueves 2 de abril a partir de las 2:00 p.m., hasta el Domingo de Resurrección a las 6:00 p.m., cubriendo todo el territorio nacional", explicó.

¿Cómo funciona el protocolo?

Los puestos, según indicó la institución, cuentan con personal debidamente capacitado, quienes reciben al menor extraviado y completan un formulario con sus datos generales.

"En caso de que el niño o niña no pueda identificarse por su edad, se registran características como vestimenta, traje de baño y rasgos físicos", señaló.

Continuó: "Esta información es difundida de inmediato a brigadistas y salvavidas en toda el área, con el objetivo de ubicar rápidamente a sus familiares".

Miembros de la Defensa CivilFuente externa

Proceso de entrega del menor

La Defensa Civil destacó que, al momento de entregar al menor extraviado, se verifica que sea el padre, madre o tutor del mismo. Además, se observa la interacción entre el menor y el adulto (reconocimiento, confianza y reacción), se solicitan documentos personales, se completa el formulario con los datos del adulto responsable y se realiza el cierre del caso con fotografía y registro formal.

De igual forma, precisó que, en caso de no ser reclamados, al finalizar la jornada (6:00 p. m.), los infantes son entregados a las autoridades competentes: personal del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), cuando esté disponible en el lugar, o, en su defecto, a la Policía Turística (POLITUR), que cuenta con unidades especializadas en niños, niñas y adolescentes.