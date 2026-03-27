Acciones preventivas
Niños extraviados en playas y balnearios durante Semana Santa: cómo se manejan los casos
Al momento de entregar al menor extraviado, se verifica que sea el padre, madre o tutor del mismo.
La Defensa Civil Dominicana informó que durante la Semana Santa instalará puestos de atención para niños extraviados en playas y balnearios a nivel nacional, como parte de las acciones preventivas que implementa por la época.
"Estos puestos estarán operando desde el jueves 2 de abril a partir de las 2:00 p.m., hasta el Domingo de Resurrección a las 6:00 p.m., cubriendo todo el territorio nacional", explicó.
¿Cómo funciona el protocolo?
Los puestos, según indicó la institución, cuentan con personal debidamente capacitado, quienes reciben al menor extraviado y completan un formulario con sus datos generales.
"En caso de que el niño o niña no pueda identificarse por su edad, se registran características como vestimenta, traje de baño y rasgos físicos", señaló.
Continuó: "Esta información es difundida de inmediato a brigadistas y salvavidas en toda el área, con el objetivo de ubicar rápidamente a sus familiares".
Proceso de entrega del menor
La Defensa Civil destacó que, al momento de entregar al menor extraviado, se verifica que sea el padre, madre o tutor del mismo. Además, se observa la interacción entre el menor y el adulto (reconocimiento, confianza y reacción), se solicitan documentos personales, se completa el formulario con los datos del adulto responsable y se realiza el cierre del caso con fotografía y registro formal.
De igual forma, precisó que, en caso de no ser reclamados, al finalizar la jornada (6:00 p. m.), los infantes son entregados a las autoridades competentes: personal del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), cuando esté disponible en el lugar, o, en su defecto, a la Policía Turística (POLITUR), que cuenta con unidades especializadas en niños, niñas y adolescentes.