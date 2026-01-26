Celebrarán los Juegos San José en Cenoví de SFM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Distrital de Cenoví anunció la celebración de los juegos deportivos San José 2026 en dos disciplinas deportivas a iniciarse el próximo 6 de febrero con la participación de nueve equipos. El ingeniero Jorge Saldívar director de la junta distrital resaltó el gran entusiasmo reinante para el inicio de la esperada justa deportiva.

Agregó que el evento se jugará en las disciplinas deportivas del baloncesto superior masculino y el voleibol libre femenino.

Anunció que en la justa participarán los equipos de las comunidades Cruz de Cenoví, los Indios, la Bomba, Los Rieles y el Caimito.

Explicó que la actividad tendrá cinco semanas de duración jugándose los fines de semana en la cancha del club Salomé Ureña de la Bomba de Cenoví.

Agregó que el tradicional evento en dos disciplinas deportivas se realizará con motivo a las festividades patronales San José 2026.

“Hemos estado trabajando arduamente para llevar a cabo un evento de mucha calidad con los mejores jugadores del distrito municipal de Cenoví.

Añadió que la fanaticada de las comunidades estarán apoyando.