Celebrarán en RD Grand Prix Internacional de MMA

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La República Dominicana será sede de un evento sin precedentes en las artes marciales mixtas (MMA) cuando el 10 del próximo mes (de abril) acoga la cartelera mundial Gamebred FC 10, en asociación con Fighting Force, en la que los peleadores locales e internacionales competirán por un premio de US$500,000 dólares (aproximadamente RD$30 millones) en dos torneos de alto nivel.

El evento que se celebrará el próximo viernes 10 de abril en el Óvalo de la Feria Ganadera, a partir de las 7:00 de la noche, marcará el inicio de un Grand Prix internacional que se desarrollará en República Dominicana y Miami, reuniendo a algunos de los mejores talentos de este deporte.

El anuncio fue hecho ayer en rueda de prensa celebrada en el restaurant Tony Roma’s, la cual fue encabezada por los ejecutivos de Fighting Force, Rodolfo y Domingo Dauhajre, así como por el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota y el comisionado nacional de artes marciales mixtas, Fernando Dauhajre.

También estuvo en la mesa principal Luis Fernando Tavares, ejecutivo de Tony Roma’s.

La cartelera contará con dos torneos simultáneos, uno en la división de peso pesado y otro en las 155 libras, ambos con un premio de medio millón de dólares para los ganadores, posicionando esta iniciativa como una de las más ambiciosas en la historia de las MMA en la región.

En el evento participarán reconocidas figuras internacionales que han competido en la UFC y otras grandes ligas del mundo, incluyendo a Anthony Smith, Chase Sherman, Thiago Santos, Alex Nicholson, Charles Rosa y Landon Quiñones, quienes aportan experiencia, nivel competitivo y atractivo global a la cartelera.

El talento dominicano tendrá un rol protagónico con la participación de sus competidores élite.