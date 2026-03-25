Minerva, una bujía revolucionaria

Creado: Actualizado:

Con motivo del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, la UASD organizó el jueves 19 de marzo un panel sobre su vida y obra, con facetas y detalles muy poco conocidos.

Minerva Mirabal era apenas una adolescente de 18 años cuando terminó la segunda guerra mundial, con la derrota del fascismo en Europa, Asia, el norte de África y el resto del mundo, que celebró con gran entusiasmo el triunfo de las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas en una escala nunca antes vista por la humanidad.

Millones de refugiados de Europa y de Asia llegaron a los más remotos confines, dejando atrás el luto, el dolor, los destrozos y el hambre provocados por la guerra desatada por las agresivas ambiciones imperialistas de Alemania, Italia y Japón, junto al salvaje colonialismo que imponían en África y a naciones asiáticas el resto de los civilizados países europeos, como Francia, Inglaterra, Bélgica, España y otros.

Minerva, al igual que miles de dominicanos, celebraba cada victoria y avance de las naciones y pueblos del planeta, recibiendo al mismo tiempo el impacto del pensamiento de los intelectuales y artistas antifascistas, comunistas y socialistas, principalmente españoles, que llegaron a nuestro país, al igual que suizos, japoneses y chinos, estableciéndose en diferentes puntos de la geografía nacional.

Aquí fue creado el Partido Socialista Popular (PSP), que operaba clandestinamente, influyendo en el seno de los trabajadores, los sindicatos, los estudiantes e intelectuales. El PSP para llegar más fácilmente a la población creó la Juventud Democrática.

Minerva y un gran número de los que organizaron en el 1960 al "Movimiento 14 de Junio", pertenecieron y recibieron orientación del liderazgo de la JD.

Pericles Franco, Juan José Cruz Segura, Cucuyo Mieses, Juan Antonio (Nono) Moreno Martínez, al igual que Mauricio Báez y Raúl Cabrera, fueron referentes inspiradores de la resistencia antitrujillista que encontró el potente catalizador de la expedición armada del 14 de Junio del 1959 que fue organizada por el Movimiento de Liberación Dominicana (MLD) y comandada por Enrique Jiménez Moya.

Minerva Mirabal, cuando conoció a Manolo Tavárez Justo, ya era una firme y esclarecida militante revolucionaria de ideas avanzadas, con capacidad de convencimiento y dones de organizadora en la clandestinidad. Su valentía y brillante liderazgo no fueron fruto de la casualidad. Ella tenía las condiciones y el calibre que le permitieron, junto a Pipe Faxas, Manolo Tavárez, Tomasina Cabral, Luis Gómez Pérez, Dulce Tejada, Fafa Taveras, Asela Morel y los otros insignes forjadores del "Movimiento 14 de Junio", crear esa poderosa fuerza política que realizó significativos aportes en la implantación del pensamiento revolucionario en la República Dominicana.

Ella fue y sigue siendo una inspiradora bujía revolucionaria.