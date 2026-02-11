Celebrarán torneo Boliche La Amistad en el SBC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de más de 100 jugadores será celebrado el tradicional torneo de boliche La Amistad, el sábado 14, a partir de las 12: 00 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde los bolicheros buscarán los premios en los primeros lugares de la justa deportiva.

La información la ofreció el inmortal de Deporte Rolando Sebelén; quien resaltó el gran entusiasmo de los bolicheros para participar y compartir, como cada año en la celebración del Día del Amor y La Amistad.

" Nos alegra que un día tan especial para compartir en un torneo familiar entre esposos, novios, amigos e hijos, compartan una vez más en la instalación deportiva que recibe a los que gustan de este deporte y el entrenamiento sano y divertido", dijo el inmortal del Deporte Dominicano.

Se competirá en parejas, donde jugarán esposos , novios, además familias y amigos.

Indicó que cada bolichero jugará cuatro juegos, al final se llevará a cabo la premiación y los regalos con motivo del Día de San Valentin.

" Será un emotivo torneo y una fiesta del boliche", dijo.

Se jugará en la modalidad de dobles con handicap, donde no podrán participar dos bolicheros categoría A, con un tope de 430.El hándicap por equipo será de 430, se dará un 80 por ciento de la diferencia del promedio del SBC.