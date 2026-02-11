Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Competencia

Celebrarán torneo Boliche La Amistad en el SBC

Se competirá en parejas, donde jugarán esposos , novios, además familias y amigos.

Con la participación  de más de 100 jugadores será  celebrado el tradicional torneo de boliche  La Amistad, el sábado 14,  a partir de las 12: 00 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center, donde los bolicheros buscarán  los premios en los primeros lugares de la justa deportiva.

La información  la ofreció el inmortal de Deporte Rolando Sebelén; quien resaltó el gran entusiasmo de los bolicheros para  participar y compartir, como cada año en  la celebración  del Día  del Amor y La Amistad.

" Nos alegra que un día  tan especial para compartir en un torneo familiar entre esposos, novios, amigos e hijos, compartan una vez más  en la instalación  deportiva que recibe a los que gustan de este deporte y el entrenamiento sano y divertido", dijo el inmortal del Deporte Dominicano.

Indicó  que cada bolichero jugará  cuatro juegos, al final se llevará  a cabo la premiación  y los regalos con motivo del  Día  de San Valentin. 

" Será  un emotivo torneo y una fiesta del boliche", dijo.

Se jugará en la modalidad de dobles con handicap, donde no podrán participar dos bolicheros categoría A, con un tope de 430.El hándicap por equipo será de 430, se dará  un 80 por ciento  de la diferencia del promedio del SBC.

