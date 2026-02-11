Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estas son las 10 series más vistas en Netflix República Dominicana ahora mismo

Una pantalla de televisión muestra el logotipo del servicio de streaming Netflix.EFE/EPA/Neil Hall

Netflix sigue marcando tendencia en República Dominicana y estas son las 10 series más populares ahora mismo, según el ranking actualizado al 7 de febrero de 2026:

 Ranking actual

1. Bridgerton – La alta sociedad se sacude con la historia de Benedict Bridgerton y su inesperado romance.

Bridgerton

Bridgerton

2. El abogado del Lincoln – Mickey Haller recorre Los Ángeles en su Lincoln, enfrentando casos complejos del sistema judicial.

3. Instinto animal – Joshua “J” Cody se adentra en los negocios criminales de su familia tras la muerte de su madre.

4. Él y ella – Un detective y una periodista casados, pero distanciados, se enfrentan en un caso de homicidio.

5. María la caprichosa – Una joven madre lucha por sus derechos y por un futuro mejor tras un embarazo adolescente.

6. ¿Es pastel? San Valentín – Pasteleros y sus parejas sorprenden con creaciones hiperrealistas en esta edición especial.

7. Unfamiliar – Dos exespías deben enfrentar su pasado y la verdad en medio de persecuciones y secretos.

8. Las leonas – Cinco mujeres desesperadas deciden formar una banda y lanzarse al robo de bancos.

9. The Vampire Diaries – Stefan y Damon, hermanos vampiros, compiten por el amor de Elena en un clásico juvenil.

10. Fantasmas – Una pareja hereda una mansión con planes de convertirla en hotel, pero los fantasmas residentes tienen otros planes.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

