Abinader: “República de Ideas marca un antes y un después en la construcción del país que soñamos”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader expresó este martes durante la clausura de la primera edición de la Expo Nacional República de Ideas que este evento marca un antes y un después, ya que, a su juicio, no es solo una vitrina de ideas, sino una señal clara del país que estamos construyendo: un país que conecta talento con oportunidades, ideas con futuro y ciudadanía con desarrollo.

Asimismo, manifestó que un buen gobierno no solo decide, sino que también escucha: “Escucha a su gente, a sus comunidades, a sus jóvenes y escucha a quienes tienen propuestas y soluciones para el país que queremos construir juntos”.

Los números reflejan la magnitud de este proceso colectivo en República de Ideas: 558 ideas presentadas, 1,886 participantes, 213 actividades realizadas en todo el país y más de 11,000 personas movilizadas.

República de Ideas es un concurso nacional de innovación abierta que convoca a la ciudadanía a proponer soluciones creativas para impulsar el desarrollo del país hacia el año 2036, en el marco de la estrategia Meta RD 2036.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde se dieron a conocer los seis proyectos ganadores nacionales y se anunció el resultado de la votación del público.

*Presidente Abinader*

Al pronunciar su discurso, el mandatario enfatizó el verdadero significado del evento: “Ganó el país. Ganó cada persona que se atrevió a pensar distinto. Que decidió participar. Que creyó que su idea podía marcar una diferencia. Ganó la República Dominicana. Un país que entiende que la innovación no es un lujo, sino una herramienta esencial para crecer con equidad y sostenibilidad”.

El jefe de Estado destacó una lección clave para la gobernanza: “República de Ideas nos deja también una lección fundamental para gobernar: un buen gobierno no solo decide. Un buen gobierno escucha. Escucha a su gente. Escucha a sus comunidades. Escucha a sus jóvenes. Escucha a quienes tienen propuestas y soluciones para el país que queremos construir juntos”.

Agregó además: “Y eso es lo que hemos hecho: abrir canales, escuchar voces y transformar ideas en oportunidades”, subrayando que la iniciativa se convirtió en un movimiento nacional donde, al abrir las puertas del Estado, “la ciudadanía no solo entra: aporta, propone y transforma”.

El presidente resaltó el carácter auténticamente dominicano de las propuestas: “El mensaje es claro: cuando confiamos en nuestra gente, el país avanza. Aquí no hay ideas importadas ni soluciones ajenas a nuestra realidad. Las ideas que hoy celebramos nacen desde los barrios y las provincias, desde quienes conocen los desafíos porque los viven todos los días”.

El gobernante vinculó el éxito del proceso a la visión de Meta RD 2036, que busca duplicar el PIB nacional en la próxima década mediante reformas estructurales, crecimiento sostenido y mayor equidad.

“Este no es el final; es apenas el comienzo. Piensen, actúen. Y el futuro de la República Dominicana se seguirá escribiendo con ideas, con participación y con esperanza compartida”, concluyó el presidente, llamando a mantener vivo este espíritu participativo.

Peter Prazmowski

De su lado, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Peter Prazmowski, dijo que República de Ideas se ha convertido en un movimiento ciudadano que despertó a todos. “Este proyecto busca hacer del país una nación desarrollada, transformada y más competitiva”.

Aseguró que hoy celebramos un país que construye su futuro e innova.

Aparna Ramanan, de Bloomberg Philanthropies

En tanto, Aparna Ramanan, de Bloomberg Philanthropies, sostuvo que cuando los gobiernos se abren a la gente se construyen democracias más sólidas.

Consideró que las ideas pueden dar forma al futuro de los países y que el presidente Abinader envía un claro mensaje, ya que entiende que el talento se construye con la gente.

República de Ideas, lanzado en julio de 2025 por el Gobierno dominicano en alianza con el Consejo Nacional de Competitividad y Bloomberg Philanthropies, recibió más de 550 propuestas y contó con la participación de miles de ciudadanos, incluyendo la diáspora.

*Ganadores de la primera edición de República de Ideas*

Durante la Expo Nacional se anunciaron los seis ganadores nacionales de esta primera edición, junto con la mención del público:

Primer premio Idea Conceptual: Plaza Dominicana.

Segundo premio Idea Conceptual: Kimaya Consulting.

Primer premio Idea Probada: Trace-On.

Segundo premio Idea Probada: Ruta Inclusiva RD 2036.

Primer premio Producto o Servicio Existente: ADULAM Inspires.

Segundo premio Producto o Servicio Existente: Planix.

Premio mención del público: ADULAM Inspires.