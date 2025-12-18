Clásico Cibao FC y Pantoja en LDF

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La fase regular de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) cierra hoy con un clásico, entre Cibao FC y el Club Atlético Pantoja, los dos clubes más ganadores y que encabeza 1 y 2, el actual torneo dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader. El encuentro entre Cibao FC y Pantoja será a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El onceno naranja y Pantoja se dividen 7 de los 10 torneos que se han celebrado, con 5 para los cibaeños y 2 para el club capitalino, ya están clasificados para la Liguilla.