Evento
Club Antonio Guzmán, campeón
Con la victoria, logra el bicampeonato, tercero de su historia, mientras que el coach Carlos Medina consigue su cuarta corona
El club Antonio Guzmán conquistó el título de campeón del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano, tras triunfar en un cerrado y sexto partido de la serie final 92-90 ante Savica, en el polideportivo Leo Tavárez.
La escuadra del Antonio Guzmán se convierte en los bicampeones del basket superior higüeyano, al dominar la ronda finalista 4-2, que estuvo pactada al mejor de un 7-4, y se alzaron con la Copa Punta Cana, que patrocinó el Grupo Punta Cana.
Ambas coronas seguidas (TBS Higüey 2024-25 y 2025-26) han sido obtenidas bajo las riendas del dirigente romanense Carlos Medina, quien sumó su cuarta consecutiva, ya que lo hizo en 2022-23 y 2023-24.