Club Antonio Guzmán, campeón

El club Antonio Guzmán conquistó el título de campeón del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano, tras triunfar en un cerrado y sexto partido de la serie final 92-90 ante Savica, en el polideportivo Leo Tavárez.

La escuadra del Antonio Guzmán se convierte en los bicampeones del basket superior higüeyano, al dominar la ronda finalista 4-2, que estuvo pactada al mejor de un 7-4, y se alzaron con la Copa Punta Cana, que patrocinó el Grupo Punta Cana.

Ambas coronas seguidas (TBS Higüey 2024-25 y 2025-26) han sido obtenidas bajo las riendas del dirigente romanense Carlos Medina, quien sumó su cuarta consecutiva, ya que lo hizo en 2022-23 y 2023-24.