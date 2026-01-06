Club Antonio Guzmán vence al Centro y va a final

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El club Antonio Guzmán venció a su homólogo del Centro, 107-80, para avanzar a la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), contra Savica, en un choque efectuado en el polideportivo Leo Tavárez.

El refuerzo santiagués Oliver García trazó las pautas ofensivas con un ataque de 31 puntos, cinco rebotes y 13 asistencias para comandar el triunfo en un quinto y decisivo partido de la serie semifinal A, pactada al mejor de un 5-3, y se medirá en la final al club Savica, a 7-4.

La ronda finalista entre Antonio Guzmán y Savica, que se medirán por tercera ocasión en su historia (los saviqueros han salidos triunfantes en las dos ocasiones previas, 2017-18 y 2023-24), inicia mañana a las 8:20 de la noche.

A Oliver lo respaldaron otros cinco jugadores con cifras dobles en anotación con los nativos Ronny Bort 21 puntos y nueve rebotes, José Castillo 15, Luis Ángel Ramos logró un doble-doble de 14 tantos, 13 capturas y seis asistencias, Jeremy Sarmiento 13 y Ariel De León 11. En el revés, por el club Centro, el refuerzo Jonathan Bello, anotó 26 puntos, 5 rebotes y dio 5 asistencias, con gran apoyo de los nativos.