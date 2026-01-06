¿Qué te dejaron los Reyes? El significado espiritual del 6 de enero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“¿Qué te dejaron los Reyes?” es una de las frases más comunes que marca cada 6 de enero en República Dominicana y otros países de Latinoamérica, donde se celebra el Día de los Santos Reyes.

Más allá de la emoción de los niños al destapar juguetes, esta fecha tiene un significado espiritual: la fiesta de la Epifanía, que representa la manifestación o revelación de Jesús, el hijo de Dios, al mundo a través de los Reyes Magos.

En la Biblia, el evangelio de Mateo (2, 1-12) lo explica de forma clara: “Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del Rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido, el Rey de los Judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo".

De acuerdo con el portal especializado Catholic.net, los Reyes Magos no llegaron con las manos vacías. Sus ofrendas tenían un significado simbólico:

Oro, ofrecido a los reyes, ya que Jesús venía como rey del mundo para traer justicia y paz;

Incienso, reservado para Dios, en reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre;

Mirra, utilizada para ungir a los hombres escogidos, aludiendo a su condición humana.

Según el portal, esta celebración invita hoy a reflexionar sobre las enseñanzas del Evangelio.

Los magos representan a quienes buscan sin cansarse la luz de Dios, siguen sus señales y, al encontrar a Jesucristo, le ofrecen con alegría todo lo que tienen.

Además, destaca que los Reyes Magos no eran judíos como José y María, sino que venían de tierras lejanas de Oriente, como Persia y Babilonia, simbolizando a todos los pueblos que, desde el paganismo, llegaron al conocimiento del Evangelio.

Día de Reyes en RD

En República Dominicana, el Ministerio de Trabajo anunció que el asueto por el Día de Reyes fue movido para el 5 de enero, una decisión sobre la cual la primera dama, Raquel Arbaje, expresó su deseo de que esta fecha se mantenga como un día inmovible.