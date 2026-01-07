Club Pueblo Arriba campeón del TBS Santiago Rodríguez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un vibrante partido a casa llena en el polideportivo José “Chachito” Rodríguez, el Club Pueblo Arriba derrotó 76-61 a La Joya para coronarse campeón del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con refuerzos de Santiago Rodríguez.

El evento organizado por ABASARO, hizo entrega de la Copa COOPSANO al nuevo monarca.

La dirección colegiada de Alan Saint-Hilaire y Víctor Peña llevó al equipo a ganar cuatro partidos de manera consecutiva tras iniciar la serie con un déficit de 0-2. Con este triunfo, la franquicia alcanza el noveno título es su historia.

La Joya arrancó el partido “sin mañana”, logrando una corrida 10-0 en los primeros 3:35 de juego, lo que obligó a Pueblo Arriba a solicitar un tiempo muerto. La reacción fue inmediata con un rally 7-0 que cerró la brecha 10-7 antes de la pausa televisiva.

Por los campeones, Marlon Saint-Hilaire terminó con un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes, secundado por Luis Morel con 19 tantos y 8 capturas. Odalis Rosario también realizó un aporte valioso con 15 puntos y 7 rebotes.

La primera mitad se mantuvo alterna y sumamente competitiva. La Joya sacó la mejor parte para irse al descanso.