Jet Set: la noche de abril que marcó la memoria nacional con más de 200 fallecidos

La madrugada del 8 de abril de 2025 quedará marcada como una de las fechas más dolorosas en la historia reciente del país. Un fuerte estruendo, seguido de un apagón total y gritos desesperados, anunciaba el colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo.

El siniestro dejó un saldo devastador: más de 200 personas fallecidas y cientos de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más lamentables registradas en la nación en las últimas décadas.

Ruinas

El Jet Set, considerado durante años un ícono de la vida nocturna dominicana y escenario de grandes presentaciones artísticas, se desplomó en medio de una fiesta encabezada por el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el accidente. Para muchos asistentes, aquella era la primera vez que visitaban el lugar; para otros, fue la última.

Familiares lloran a sus seres queridos a ocho meses de la tragedia Jet SetAlexis Monegro/HOY

El dolor que se conmemora cada mes

Desde entonces, el día 8 de cada mes se ha convertido en una jornada de conmemoración y duelo. Familias enteras recuerdan a sus seres queridos con actos simbólicos, misas y encuentros comunitarios, manteniendo viva la memoria de quienes perecieron en el colapso.

Patricia Ovalle, una de las sobrevivientes del trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set. Hoy/Chaimy Soriano.

Voces de sobrevivientes y familiares

En conversaciones con sobrevivientes y familiares de las víctimas, recogidas por el periódico Hoy, se repite un sentimiento común: la incredulidad de haber perdido tanto en un instante. Muchos relatan que aquella noche fue su primera visita al Jet Set, un lugar que hasta entonces representaba glamour y tradición musical.

Como fue el caso de Patricia Ovalle quien continúa su proceso de recuperación física y emocional.

Haineros dorados

“Yo voy muy bien. Gracias a Dios todo va muy bien. Después de la última recaída que tuve ya no he tenido más. Estoy comiendo mejor, estoy durmiendo mejor, gracias a Dios y todo va bien”, expresó al conversar para el periódico Hoy Digital.

Testimonios desgarradores

A pocos metros de donde se recupera la señora Patricia, se respiran aires de dolor en la familia Cruz, quien tupo perdida doble.

El señor Julio de la Cruz, tío de dos de las fallecidas, compartió un testimonio desgarrador sobre el impacto que la tragedia ha tenido en su familia.

La beca lleva por nombre Nelsy Cruz, en tributo a la gobernadora de Montecristi, quien perdió la vida durante la tragedia ocurrida en Jet Set.

Las hermanas Dilania y Lucía de la Cruz, junto a sus respectivos esposos, Joel Manuel Santana Pion y Juan Manuel Santana Olivero, perdieron la vida aquella noche, dejando cinco niñas huérfanas de ambos padres.

Proceso judicial

El próximo lunes 12 un tribunal de la República Dominicana tiene previsto iniciar el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set.