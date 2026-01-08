Mantener la esperanza en un año difícil

Creado: Actualizado:

El 2026 empezó torcido. Con un sábado intenso en el que el asalto estadounidense en Venezuela acabó con la captura de Nicolás Maduro, el panorama que se nos presenta es incierto y preocupante.

Las afirmaciones del presidente Donald Trump, que amenaza con otros personajes de la región y asegura que puede actuar porque está en su hemisferio, pone a todos los país de la región en riesgo: hay que plegarse a sus deseos o la suerte que se puede correr puede ser nefasta.

Las convenciones internacionales, cual letra muerta, fueron violadas sin rubor pero a muchos parece no importarle porque al final lo que cuenta es el desenlace y no las formas: sin Maduro en el medio del camino, asumen, todo está resuelto aunque en la práctica no sea tan fácil.

En Venezuela las cosas no están bien pero tampoco lo estarán por ahora: la dictadura no ha caído porque las piezas claves de ese entramado gobiernan hoy.

Los meses por venir serán complicados. Nadie puede aventurarse a hacer vaticinios porque la racionalidad está de vacaciones, así que solo podemos desear que la situación mejore para los venezolanos. Mantener la esperanza es vital en un año que será difícil. Orar, para los que creen, por un futuro mejor. Y desahogarse, si se puede, para no enloquecer.