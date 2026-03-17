Colegios Civitas y Don Bosco ganan en torneo boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los colegios Civitas y Don Bosco, avanzaron en la clasificación de la 4ta. Copa Intercolegial INEFI de Boliche, donde 39 equipos de 21 centros educativos, buscan la final , el sábado 21, evento que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

La ronda inicial fue dominada por el Colegio Civitas con un total de 1,040 pines derribado, el equipo Blue Hammer, está integrado por los atletas Crystal Rivas, Franco Belén, Khalil Kuret y Julio Alberto, en segundo lugar y el tercer lugar fueron para los equipos Fuerza Especial y Rompe Pinos del CONEXUS los cuales derribaron 989 pines y 898 respectivamente y cuarto lugar lugar fue para el colegio MIDUHO con 895 pines.

En la segunda ronda el colegio Don Bosco con los estudiantes Patrick NG, Adrián Frías, Juan Beriguette y Ilich Padilla lograron derribar 1,025, el segundo lugar fue para el New Horizons con 1,001 pines, tercero la Escuela Concepcion Bona con 979 y el cuarto lugar el Centro Educativo Manzano con 940.