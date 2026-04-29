Ahora atacan duro a Juan Soto

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

L a vida te da momentos en que te sientes en la cima, pero luego de pone en situaciones en las que todo te sale mal.

Con el contrato más grande del béisbol, Soto debería reír cada día.

Pero la realidad es que las cosas van mal.

Los Mets se cayeron el año pasado y ahora resulta que están en el sótano.

Soto se lastima la pantorrilla y se pierde más de 15 días.

Ahora regresa, pero resulta que también tiene una molestia en el antebrazo.

De la noche a la mañana ha perdido su vista de águila en la zona de strikes.

En lo que todo eso pasa, los fanáticos de los Yankees le dan candela por las redes sociales.

Lo atacan porque no querían que se fuera y porque mientras los Mets están en el sótano, los Yankees están en el primer lugar.

Expertos también se preguntan si Soto hizo lo correcto al dejar a los Yankees para irse a los Mets.

Yo lo he dicho antes: Creo que no debió irse de los Yankees. Ahora bien, pienso que puede tener una tremenda carrera con los Metros, pero primero debe olvidar lo vivido con los Yankees.

¡Yo apuesto a Soto!

El difícil mes de abril de los Mets se enfrentó con otro obstáculo el martes, con la noticia de que el jardinero Juan Soto estará limitado a labores de bateador designado.