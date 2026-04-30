La UASD suspende docencia en centros de Mao y Santiago Rodríguez por alerta climática

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de labores docentes y viajes hacia sus centros en Mao y Santiago Rodríguez. Esta medida preventiva se toma en respuesta a las adversas condiciones atmosféricas y al nivel de Alerta Roja emitido para la zona noroeste del país.

Según un comunicado oficial de la Rectoría, difundido por la Dirección General de Comunicaciones (DIGECOM), la suspensión entra en vigor desde hoy, jueves 30 de abril, y se extenderá hasta el sábado 2 de mayo. Las actividades académicas y administrativas en los referidos centros se reanudarán el martes 5 de mayo (Nota: El comunicado no especifica el año de estas fechas).

"En atención a las condiciones atmosféricas y al nivel de Alerta Roja en la zona noroeste del país, la Rectoría ha dispuesto lo siguiente: Se suspende la docencia y los viajes hacia los centros de Mao y Santiago Rodríguez...", reza el comunicado.

La UASD también ha autorizado a los directores de las dependencias universitarias en las zonas afectadas a tomar medidas adicionales que consideren pertinentes, de acuerdo con la evolución climática y las orientaciones de los organismos competentes.

La institución exhorta a toda la comunidad universitaria a mantenerse atenta a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a seguir los canales oficiales de información de la universidad.