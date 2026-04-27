Albert Pujols: ¿Para Boston o Mets?

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Comenzó la sacudida de mánagers en Grandes Ligas y las brisas se sienten fuerte desde Boston hasta la ciudad de Nueva York.

Boston licenció a su dirigente Alex Cora y todos los coaches.

¿La razón?

Equipos grandes y caros no pueden estar pasando vergüenza.

Con el regreso de Juan Soto, los Mets tomaron un respirito, pero Carlos Mendoza debe dormir con un ojo abierto y el otro cerrado.

Cuando uno ve estos movimientos necesariamente piensa en Albert Pujols como un prospecto para ser mánager.

Quiero que sepan que Pujols estuvo a ley de un toque para lograr ese puesto el año pasado.

Algo pasó, no sé, pero todo se cayó al final.

Con su éxito en Lidom, Serie del Caribe y la buena exposición en el Clásico Mundial, aunque no ganó, es probable que esté en la mira de varios equipos.

Visto así, no debe sorprender que equipos como Boston y los Metros lo tengan en la mira.

Es cierto que Pujols necesita más experiencia como mánager, sobre todo para mejorar en el aspecto de pelear más en el juego y con las jugadas, pero su prestigio es muy grande.