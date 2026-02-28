Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

La fanaticada dominicana tendrá una oportunidad especial de vivir de cerca la emoción del clásico mundial de béisbol con los dos partidos históricos programados ante los Detroit Tigers, los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El primero se jugará el martes a las 7:00 de la noche y el segundo el miércoles a las 12:05 del mediodía, en lo que será un escenario ideal para medir el entusiasmo previo al Clásico Mundial de Béisbol.

Reconocimiento al equipo campeón 2013

La emoción también estará marcada por el reconocimiento al histórico conjunto dominicano campeón del 2013, considerado por muchos como uno de los equipos más dominantes que ha visto el torneo.

Esto ocurrirá en uno de los dos juegos programados en el estadio Quisqueya.

Entrada a las prácticas

Otro punto digno de resaltar es la iniciativa de los organizadores al permitir la entrada gratuita de cinco mil fanáticos para presenciar las prácticas del lunes 2 de marzo a las 4:00 de la tarde.

Es una decisión acertada que acerca aún más al público con sus jugadores y fortalece la conexión entre el equipo nacional y la fanaticada, elemento clave cuando se trata de representar al país.

No hay duda que desde ya los fanáticos están locos que llegue el lunes para estar desde muy temprano a la espera de poder entrar al Estadio Quisqueya.