Dura competencia en LIDOM

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Estrellas, Gigantes, Leones y Tigres siguen en una intensa batalla por clasificar, sin nada definido en la tabla.

Juan Soto da cátedra fuera del terreno

El estelar dominicano apoyó a la selección nacional de baloncesto, compartió con autoridades y fanáticos, mostrando una vez más su compromiso con el país, se tomó fotos con todos los que se acercaron.

Candidatos tempranos al MVP

Con 15 juegos por disputar, nombres como Cristian Adames, Gilberto Celestino, Brian De La Cruz, Deyvison De Los Santos y Johan Rojas siguen fortaleciendo sus aspiraciones.

No hay dudas que la batalla será bastante reñida hasta el final por las sobresalientes actuaciones que están teniendo esos jugadores.

¿Cuál es el tuyo?

Final del TBS: Máximo Gómez vs San Vicente

Los dos equipos vuelven a encontrarse por la corona del baloncesto francomacorisano, una final que promete intensidad desde este domingo a las 6:00 p.m. en el techado Mario Ortega.

Gigantes en plena lucha

El conjunto ha mejorado notablemente y sigue en carrera, consciente de que cada juego vale doble en esta etapa del torneo.