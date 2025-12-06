Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo juramentó Junta Directiva

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, juramentó su nueva junta directiva para el período 2025-2027, en el marco de su acostumbrado compartir navideño con la prensa efectuado en el Club 2 de Julio, con la participación de representantes de las empresas miembros de la Coalición, instituciones aliadas y comunitarias.

La junta directiva estará presidida por el ingeniero Danilo Miñoso, de Casa Brugal, quien fue reelecto en el cargo, el cual reiteró su compromiso con la responsabilidad de encabezar la plataforma multisectorial y continuar impulsando iniciativas de restauración ecológica, educación ambiental, monitoreo de calidad de agua y fortalecimiento comunitario.

Miñoso, reafirmó el compromiso de fortalecer la gobernanza ambiental, la participación social y la coordinación interinstitucional en favor de la conservación del río Higuamo y su cuenca.

Además le acompañan en la nueva directiva, José Francisco Santos, de Ferquido, como vicepresidente, Martiry Chiringa, de Caei, como secretario, por César Iglesias, Luis Velásquez, tesorero y como 1er, 2do y tercer vocal, Basilio Cedeño, Joselín Mota y Carolina Mateo, de Coastal, Egehaina y Gildan, respectivamente, los cuales fueron juramentados por el director provincial de Medio Ambiente, Juan Bautista.

La elección del presidente se realizó con el respaldo de la membresía de la Coalición, integrada por organizaciones de la sociedad civil, entidades educativas, sector privado, autoridades locales y líderes comunitarios comprometidos con la protección del río Higuamo.

El acto de juramentación formó parte del cierre anual de actividades de la Coalición, donde también se destacaron los avances logrados en colaboración con Fondo de Canadá, Gildan, Casa Brugal, Cesar Iglesias, Ferquido, Egehaina, Coastal, Caei, Idard y otras instituciones públicas y privadas.

La Coalición reiteró su compromiso de seguir unificando esfuerzos para garantizar la conservación del río Higuamo, promoviendo un modelo de trabajo participativo que involucre a toda la comunidad en la protección de este recurso vital para San Pedro de Macorís