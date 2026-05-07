Excelente dedicatoria a Rizek

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La familia Rizek ha tenido un impacto muy positivo con su ingreso y apoyo al béisbol profesional.

Los Gigantes del Cibao se manejan con estándares de Grandes Ligas y por eso han subido de nivel.

Visto así, merece elogios la decisión de LIDOM de dedicar su próximo torneo de manera póstuma a don Héctor Rizek Llabaly, fundador del Grupo Rizek.

La decisión fue adoptada de manera unánime en reconocimiento a la trayectoria, el legado y los aportes al desarrollo empresarial y su respaldo al deporte dominicano.

Así lo motivó el presidente de LIDOM, Vitelio Mejía Ortiz.

Extiendo un abrazo a Samir y Alfredo Acebal Rizek.

El estadio Quisqueya

Quedándome en Lidom, el diario HOY publicó que va al Congreso el tema del nuevo estadio Quisqueya Juan Marichal.

Gente seria evaluó y le dio el visto bueno.

El presidente Luis Abinader quiere dejar ese legado de apoyo al béisbol y parece que se hará realidad.

Estoy muy optimista.

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