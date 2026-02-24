Junior Caminero va muy bien

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Junior Caminero llegó temprano a los campos de entrenamientos de los Rays de Tampa y de inmediato causó impacto por su buena forma física y porque hasta aprendió a hablar inglés.

Luego de hacer historia en Lidom, de pegar 45 jonrones en Grandes Ligas y ahora ser invitado al Clásico Mundial, Caminero es una realidad.

Con 22 años de edad, Caminero enfrenta el difícil camino de mantener esa consistencia.

Una vez le preguntaron a David Ortiz qué sentía al dar 50 jonrones.

Y respondió: “Mucha presión”.

“Si luego das menos de 50, entonces la gente piensa que bajaste”.

Eso es verdad, pero pienso que en el caso de Caminero puede aportar desde otros renglones.

El dijo que le gustaría ganar un “Guante de Oro” y podría intentar robar un poco más de bases.

Es admirable que es un pelotero joseador, que le gusta ganar y vive el juego, y eso ayuda mucho.

Invitaría a Caminero a no ponerse metas grandes y simplemente pedir salud y jugar con alegría.

Si puede dar más de 40 jonrones en el 2026 pronto estaría bailando la danza de los millones.