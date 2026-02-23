Sandy Alcántara aprecia a RD

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

A plausos para el lanzador Sandy Alcántara por no temer a representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial.

Viene de lesiones y bajo rendimiento, pero aún así le dijo sí a RD.

Alcántara forma parte del selecto grupo de pitchers dominicanos que han ganado el Cy Young.

Además extenderá una interesante racha de juegos inaugurales en Miami.

Según reportó el portal Lasmayores.com, Alcántara tirará en su sexto partido inaugural corrido, un récord en la organización.

Este nuevo juego inaugural será recibiendo a Colorado a las 7:10 el 27 de marzo en el loanDepot park.

Números globales

Alcántara tiene récord de por vida de 52-67 y efectividad de 3.65.

El año pasado tuvo marca de 11-12 y efectividad de 5.36.

El año del Cy Young fue el 2022 cuando tuvo récord de 14-9 y efectividad de 2.28.

Será agente libre

Según el Baseballreference, Alcántara sería agente libre en el 2027.

Sus salarios del 25 y 26 fueron de 17 millones de dólares. Los Marlins tiene una opción de 21 millones para la campaña del 2027.