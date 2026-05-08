Machado: ¿Pegará 500 jonrones?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Manny Machado brilla por su excelente defensa y brazo en la tercera base, pero su bate es respetable.

Machado, de 33 años, llegó a la jornada del jueves con 374 jonrones.

Si lo evaluamos en los últimos 10 años, siempre es un pelotero que golpea los 30 jonrones.

Su actual contrato en San Diego es de 350 millones y termina en el 2033.

Es decir, que le quedan 7 años.

Póngale 20 jonrones por año. Eso daría 140 más los 374 le daría para pasar de los 500 cuadrangulares.

500 jonrones y su defensa lo meterían en el debate sobre si habría sido mejor con Adrián Beltré, quien está en Cooperstown.

Machado lleva 2 “Guantes de Oro”, 3 “Bates de Plata” y 7 “All Star”.

En el caso de Beltré, ganó 5 “Guantes de Oro”, 2 “Guantes y 4 “Bates de Plata”.

Beltré deslumbró con sus 3,166 hits.

El WAR de Beltré quedó en 93.7

El WAR de Machado va en 62.0.

Al día de hoy Beltré sigue como mejor tercera base que Machado.

¡Dos grandes!

Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.