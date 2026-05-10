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La defensa del medio ambiente no puede sostenerse únicamente con consignas, marchas y pancartas. La verdadera protección de nuestros ríos, montañas y bosques comienza cuando decidimos construir un país donde el Estado funcione, donde la corrupción no controle las decisiones públicas y donde la dignidad colectiva tenga más valor que el dinero repartido en campaña.

Mientras la corrupción siga siendo el combustible de la política dominicana, seguiremos protestando por los efectos sin enfrentar la raíz de las causas.

Las movilizaciones en San Juan, en Cotuí y en la Loma del Santo Cerro son una señal de que todavía existe un pueblo dispuesto a luchar. Y eso es valioso. Pero también debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿de qué sirve defender una montaña hoy si mañana seguimos votando por quienes permiten destruirla? ¿De qué sirve exigir protección ambiental si como sociedad seguimos aceptando la compra de votos, el clientelismo y la impunidad?

Muchos de los que marchan con razón contra la explotación minera o la deforestación son los mismos que, durante las elecciones, promueven candidatos usando prácticas tóxicas para la democracia. Ahí está la contradicción nacional. Queremos instituciones fuertes, pero fortalecemos a quienes las debilitan. Queremos ríos limpios, pero lanzamos basura a los arroyos. El Río Yaque del Norte nace como tesoro natural y llega contaminado a muchas comunidades. Lo mismo ocurre con el Río Camú. La contaminación no viene solo de las empresas o del Estado; también nace de nuestros hábitos, nuestra indiferencia y nuestra doble moral.

La República Dominicana tiene recursos naturales extraordinarios, tierras fértiles, agua, montañas y una ubicación privilegiada. Sin embargo, seguimos viendo cómo pequeños grupos políticos convierten el país en un negocio personal mientras el pueblo se acostumbra al desorden. Nos indignamos por momentos, pero luego volvemos a elegir a los mismos responsables de generaciones de abandono institucional.

Por eso, además de marchar, necesitamos transformar nuestra conciencia nacional. No basta con reaccionar cuando una montaña está en peligro; debemos actuar antes, desde la educación, la política y la cultura ciudadana. Por eso proponemos tres soluciones concretas que son urgentes:

1. Crear movimientos permanentes de educación ciudadana que enseñen a votar con conciencia y no por dinero o favores.

2. Organizar redes comunitarias durante las elecciones para denunciar y frenar públicamente la compra de votos.

3. Impulsar programas obligatorios de educación ambiental y responsabilidad ciudadana desde las escuelas y comunidades.

De hecho, si deseas concretizar estas soluciones puedes ser parte de un espacio abierto, independiente y comprometido con la transformación del país: “La Otra Cara”. Esta iniciativa no está vinculada a ninguna institución política, sino al deseo genuino de crear conciencia, promover participación ciudadana y generar resultados reales para el país.

“La Otra Cara” es una plataforma —@restitucionrd2026— donde cada ciudadano, desde su municipio o provincia, puede aportar ideas, impulsar soluciones y despertar un mayor compromiso social. Sin importar tus ideas o inclinación política, aquí encontrarás un espacio organizado que busca convertir las quejas en acciones concretas.

El objetivo es formar una masa crítica de ciudadanos activos, informados y comprometidos, capaces de impulsar cambios de paradigmas en nuestra cultura política y social. La Otra Cara cree que solo a través de la participación consciente y responsable podremos construir un mejor país, más justo, transparente y con oportunidades reales para las presentes y futuras generaciones.

Marchemos, sí. Gritemos, sí. Pero tengamos el valor de ir a la raíz del problema. Porque el futuro del país no se salvará solo defendiendo montañas; se salvará cuando defendamos también la verdad, la institucionalidad y la responsabilidad colectiva.