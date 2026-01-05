¿Quiénes lanzarán en el Clásico?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Los fanáticos brincan de alegría cuando escuchan que Juan Soto, Fernando Tatis Jr, Vladimir Guerrero Jr y Manny Machado, entre otros, dicen que jugarán en el Clásico.

Sin embargo, me gustaría sentir ese tipo de entusiasmo con los lanzadores.

El Clásico Mundial es muy corto y el pitcheo juega un rol clave.

Una vez un periodista de Chicago opinó algo interesante sobre los lanzadores y el Clásico Mundial.

Decía que los pitchers la llevan más difícil que todo el mundo.

¿Por qué?

En una temporada normal el lanzador hace una rutina que comienza desde enero para lanzar en abril.

Como el Clásico es en marzo, entonces los lanzadores tienen que hacer una doble rutina.

Es decir, ponerse en forma para lanzar a principios de marzo y luego para hacerlo en abril.

Es como calentar para lanzar en el tercer inning y luego volver a calentar para lanzar en el octavo.

Eso trae como consecuencia que lleguen lesiones.

Es un tema que perjudica mayormente al pitcher abridor, y visto así, el relevista es vital.