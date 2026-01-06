"Yayo" Lovatón: gobierno de Abinader pasará a la historia como el gran momento de transformación

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El destacado político y director de la Dirección General de Aduanas Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, destacó la transformación histórica que ha tenido la República Dominicana bajo el gobierno del presidente Luis Abinader.

“Estos 8 años pasarán a la historia como el gran momento de transformación de este país, recordemos lo que era Pedernales, recordemos lo que estaba pasando en Monte Cristi, recordemos la infraestructura alrededor de Santiago, recordemos lo que éramos antes de ser un job logístico de calidad mundial, recordemos lo que estaba pasando con nuestras zonas francas, recordemos nuestra frontera sin verja perimetral, sin inversión en helicópteros, y otros equipos para la seguridad de este país” dijo Yayo Sanz Lovatón, quien impulsa resultados históricos en su gestión en DGA.

Eduardo Sanz Lovatón, quien cuenta con un buen perfil presidencial, destacó además que hay que recordar cómo durante décadas habían tratado que la comunidad internacional mirara había Haití y que ahora en el gobierno de Luis Abinader, se logró una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros logros significativos incluyendo un Ministerio Público independiente.

Sanz Lovatón, quien aspira a la presidencia de la República Dominicana y quien es uno de los funcionarios y político mejor valorado y sobresaliente del país habló de estos y otros temas durante una entrevista realizada por Pablo McKinney a través de Color Visión.