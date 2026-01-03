Jugadores dominicanos en Venezuela se encuentran resguardados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó este sábado que todos los jugadores dominicanos que se encuentran actualmente en Venezuela están debidamente resguardados y en buen estado.

Lidom ha mantenido comunicación directa y constante con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), a través de su presidente, Giuseppe Palmisano, quien, previo contacto con los equipos de la liga, ha confirmado que los peloteros dominicanos están bajo resguardo y recibiendo el acompañamiento necesario.

De acuerdo con la información oficial manejada por Lidom, no se ha reportado ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de los jugadores dominicanos que participan en el béisbol profesional venezolano.

Asimismo, la liga dominicana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, ante la situación política que atraviesa el país, reiterando su respeto y apoyo en estos momentos.

La organización señaló que ha mantenido contacto constante desde tempranas horas con Palmisano y directivos de franquicias con el interés de conocer la situación de los peloteros quisqueyanos que se encuentran en territorio venezolano.

La Liga Venezolana tiene a un total de 22 dominicanos jugando en las semifinales bajo el formato de Round Round Robin que comenzaron este viernes:

Navegantes de Magallanes (5) tiene en su roster a los lanzadores Félix Cepeda, Waddison Charles,Oliver Ortega, Jesús Reyes y Esmil Rogers.

Los Cardenales de Lara (5) a Héctor Pérez, Listher Sosa, Cesar Valdez, Juan Zapata, lanzadores y Alejandro Mejía, jugador del cuadro.

Las Águilas de Zulia (5) tienen a Delvis Alegre, Ronaldo Alesandro, Wendolyn Bautista, lanzadores y el receptor Isaías Tejeda.

Con Caribes de Anzoátegui (4), los lanzadores Harold González, Francis Peguero, Luis Reyes, y Yoelvin Silver.

Bravos de Margarita (3); Tienen a los lanzadores, Claudio Custodio y Ángel Rondón y al jugador del cuadro Juan Santana.