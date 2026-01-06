Centros educativos no iniciaron docencia este martes pese al llamado del Minerd

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Diversos planteles educativos del Gran Santo Domingo no iniciaron la docencia la mañana de este martes, pese al llamado realizado por el Ministerio de Educación (Minerd) para el reinicio de las clases, tras la convocatoria hecha por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

En centros ubicados en sectores como Villa Juana, Villa Consuelo y Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, la presencia de docentes fue nula, en algunos casos, incluso, solo miembros del personal administrativo y de limpieza dijeron presente.

La situación surge debido a una presunta confusión, con relación a la fecha de retorno tras las vacaciones por las festividades navideñas.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, recordó a las autoridades del Minerd que ellos mismos afirmaron que la docencia iniciaría mañana, razón por la cual dicen no permitir que se violente el artículo 83 del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación que establecen diez días laborables de vacaciones, durante las festividades navideñas.

Algunos maestros tomaron las respectivas vacaciones el día 22 de diciembre, mientras que otros iniciaron el 19, y según su interpretación, concluyen este martes, por lo que el reingreso corresponde a mañana, miércoles.

“El calendario escolar estaba contemplado para dar inicio el 06 de enero, pero me parece que hubieron algunas publicidades de que el ingreso sería para el 07 y los padres acogieron esta segunda fecha”, sostuvo María Jova, coordinadora de la escuela Palacio Escolar España.

Por su parte, Elsa Arias, directora de Escuela Manuel Tavárez Justo, sostuvo que este martes, solo el equipo de gestión y personal administrativo dijo presente a las instalaciones del plantel.

Arias asegura que al momento de irse de vacaciones, el día 19 acordaron retomar este martes 06, pero que después del comunicado emitido por el minerd decidieron ir el miércoles 7.

Ante este panorama, la ADP llamó a sus miembros a no asistir a los centros educativos hasta que se cumpla el período establecido por ley.

Como resultado, la docencia no se inició en varios planteles del Distrito Nacional.

Pese a la confusión, que hasta el momento no ha sido aclarada de manera oficial por el Ministerio de Educación, las autoridades escolares informaron que acatarán el llamado del sindicato, por lo que los maestros se reintegrarán a las labores a partir de mañana, cuando se espera el inicio formal de las clases.