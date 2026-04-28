La silla caliente del mánager

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Desde que se disparó la cantidad de jugadores latinos en las Grandes Ligas, se reclamó que debíamos tener a más dirigentes hispanos.

Las puertas se abrieron, pero con la salvedad de que el latino que perdía su puesto, difícilmente lo volvía a recuperar.

Cuando Felipe Alou salió de Montreal tuvo que volver a dirigir en Lidom para luego firmar con los Gigantes de San Francisco.

Manny Acta también tuvo dos chances, pero luego nadie lo ha llamado.

Ozzie Guillén fue campeón con White Sox, y no pudo seguir su carrera como dirigente.

Tony Peña salió de Kansas City y no regresó.

Luis Rojas salió de los Metros y no ha podido regresar.

Ahora vemos el caso de Alex Cora, quien sale de Boston y veremos si puede regresar.

Dicen que los dirigentes y peloteros hispanos para superar a un gringo deben ser casi dos veces mejores.

Ojo con Carlos Mendoza en los Mets y Oliver Mármol en San Luis.

Esperamos que cuando le llegue el turno a Albert Pujols sea con un equipo que le permita hacer un buen papel. Sígueme en todas las redes sociales: @elreydelaradio.