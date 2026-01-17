Comisión Presidencial inicia remodelación Club Los Mina

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) dio inicio a los trabajos de remodelación del club deportivo y cultural Los Mina, en el sector Los Mina Sur, municipio Santo Domingo Este.

Una obra orientada a fortalecer el deporte, la cultura y la integración comunitaria en esta importante demarcación.

El acto estuvo presidido por Angel de la Cruz, titular de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Víctor Hansen, presidente de Club Los Mina y el alcalde SDE, Dio Astacio, quienes dieron el palazo inicial de los trabajos. El proyecto contempla una intervención total de 1,850 metros cuadrados, iniciando con la ejecución de demoliciones necesarias en la infraestructura existente, incluyendo muros, pisos, bordillos y algunos elementos estructurales que se encuentran en condiciones deterioradas, así como el desmonte general del área, como paso previo a la remodelación integral de la edificación.

Dentro de los trabajos previstos se incluye la rehabilitación del área de juego, mediante la colocación de tabloncillo de madera en la cancha, el resane de los asientos de las gradas y sus escalones, el remozamiento de los perfiles metálicos y el desmonte e instalación de un nuevo techado metálico en aluzinc, garantizando mayor seguridad y durabilidad de la estructura. Asimismo, el club contará con un sistema de climatización eficiente, diseñado para mantener condiciones adecuadas durante la práctica deportiva.

En el ámbito cultural, se intervendrá el auditorio del club, donde se instalarán 107 butacas, paneles acústicos de diseño rectangular y alfombra, entre otras mejoras, con el objetivo de optimizar el desarrollo de actividades artísticas, educativas y comunitarias, para la comunidad.