Complejo Acuático entregado a un costo de 900 millones para los Juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Complejo Acuático del Centro Olímpico fue entregado ayer por el Ministerio de la Vivienda y Habitad, en un evento que fue encabezado por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El ministro de Vivienda, Víctor- Ito- Bisonó, afirmó que la obra fue totalmente remozada y certificada hace días atrás por la Federación Mundial de Natación. “El país ya tiene un Complejo Acuático, listo para recibir competencias mundialistas”, dijo.

Pidió a los atletas, a los ciudadanos y a los dirigentes a que cuiden cada instalación que se remodelan para los Juegos Centroamericanos.

Monegro, Luisin y Cruz

En el acto, hablaron el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, quien afirmó que las instalaciones se están entregando en el tiempo acordado y valoró el trabajo que viene realizando Ito Bisonó.

Asimismo, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, declaró que el presidente Luis Abinader ha brindado todo su apoyo moral y económico para que los Juegos sean éxitosos, como lo serán en julio venidero.

Mientras que Luis Mejía, presidente de Caribe Sport, dijo que los Juegos serán todo un éxito y la entrega de la Piscina es una muestra de ello. El obispo emérito, Víctor Masalles dio la bendición.

Jorge Ballón

De su lado, el ingeniero Jorge Ballón, el principal contratista general de la empresa Antillean Construtión, nativo de Perú, dijo que se hizo una remoción por completo, se trabajaron las cuatro piscinas, los baños, oficinas, gradas, se colocaron luces led, un gimnasio seco, único en el país y una nueva torre de saltos nueva. Apuntó que se colocó lo mejor en tecnología para las piscinas.

“El costo económico anda por los 900 millones millones de pesos. Se duró cerca de 11 meses laborando donde pasaron más de 350 empleados, donde se se contrataron diferentes empresas subcontratistas.

Afirmó que se ha realizado un paseo peatonal donde se colocaran fotos y medallas de los medallistas más destacados del país.

“Eso se llamará el Paseo de las medallas”, será peatonal que le dará una nueva visualización de la instalación acuática. Pidió que cuiden las obras por la gran inversión .