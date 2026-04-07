¡Retener el oro! Marileidy, Ogando y las reinas tienen el carril de adentro

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Marileidy Paulino y Alexander Ogando, en atletismo, las Reinas del Caribe, se perfilan entre los atletas que tienen el “carril de adentro” para ganar las medallas de oro en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Paulino, en los 400 metros planos, estará buscando retener la medalla de oro que obtuvo en los pasados Juegos de San Salvador 2023.

La atleta ya comenzó su preparación física y mental para llegar en óptimas condiciones a los Juegos de Santo Domingo 2026 y continuar luego con su agenda internacional para los Campeonatos Mundiales y la Liga Dorada.

De su lado, Alexander Ogando es otra de las piezas claves de la Federación Dominicana de Atletismo para lograr una medalla de oro en los Juegos en la modalidad de los 200 metros.

Ogando fue una de las grandes sensaciones de la pasada delegación en los Juegos de San Salvador 2023.

El doble medallista de oro en Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Atenas 2008, Félix Sánchez es el entrenador de Alexander Ogando y está confiado en la labor que hará el atleta nativo de San Juan de la Maguana.

Mientras que la Selección Nacional de Voleibol Femenino (Las Reinas del Caribe) buscarán su séptima corona consecutiva en el evento de voleibol que se iniciará el primero de agosto dentro de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se inaugurarán oficialmente el 24 de julio en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.

La cadena de las seis medallas de oro consecutiva se inició en los Juegos de San Salvador 2022, cuando se venció a Cuba, lo mismo en Cartagena 2006, que se derrotó a Cuba 3-0, luego en Mayagüez 2010, en Veracruz 2014, en Barranquilla 2018, en San Salvador 2023.

Su última corona en Juegos

República Dominicana ganó la final del voleibol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo por 25-19, 25-19 y 25-16 a Puerto Rico y se colgó la última presea dorada de las justas regionales, en aquel momento.

En el Palacio de los Deportes Carlos 'el Famoso' Hernández, de la capital salvadoreña, las dominicanas dominaron de principio a fin la última competencia deportiva de los juegos, que concluirán esta noche con la ceremonia de clausura.

El equipo campeón, dirigido por el brasileño Marcos Kwiek, estuvo liderado en cancha por las hermanas Brayelin y Jineiry Martínez, quienes auparon a su equipo y lo llevaron a tener un ataque más agresivo que rindió frutos y le permitió empezar a sacar diferencias en el partido.