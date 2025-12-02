Copa Independencia con récord de participantes

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

La edición número XLV de la Copa Independencia Nacional de Boxeo podría romper récord de asistencia en cuanto a países participantes, y a la vez habrá de registrar un alto nivel técnico-competitivo por la calidad de los pugilistas que verán acción.

La información fue ofrecida ayer rueda de prensa celebrada en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento Municipal.

En la actividad hicieron uso de la palabra el presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martínez y el periodista Rafael –Pappy- Pérez, miembro del Comité Gestor del tornero, previsto a celebrarse del 15 al 22 de febrero del próximo año, en el Anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago –Utesa-.

Tanto Martínez como Pérez coincidieron en destacar las grandes expectativas que existen en esta ocasión para la celebración de la justa, en razón de que la misma prácticamente va a ser una especie de “antesala” de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en el país en el 2026.

Explicaron que muchos países aprovecharán la celebración de la Copa Independencia para foguear a los púgiles que integren sus distintas selecciones en interés de que lleguen a los Centroamericanos y del Caribe con una óptima preparación.

“La Copa Independencia servirá como parte de la preparación de esos boxeadores extranjeros para poder adquirir una mejor forma y así tener un eficiente desempeño en los Centroamericanos y del Caribe”, observó Martínez.

A ese respecto, agregó que tentativamente se espera que 15 países participen en la próxima Copa Independencia de Boxeo, cifra que incluso dijo podría ser superada.

Anunció que durante su asistencia al pasado Campeonato Mundial de Boxeo, celebrado en septiembre de este año, en Liverpool, Gran Bretaña, pudo hacer contactos e invitar una serie de países de Europa y el continente asiático, cuyos representantes mostraron interés en participar en la Copa, en el evento internacional.