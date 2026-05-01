Cuatro árbitros RD pitaron juegos de la ventana de Concacaf

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El arbitraje dominicano femenino en la disciplina de Fútbol se hizo sentir con fuerza durante la Ventana FIFA Femenina del mes pasado de abril, período en el que se disputaron los partidos definitorios de la primera fase de la Clasificatoria Femenina de Concacaf 2026.

Ese evento otorga boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Las mundialistas Vimarest Díaz y Santa Medina, junto a las emergentes Minely Ureña y Biannelly De La Cruz, todas adscritas a la Federación Dominicana de Fútbol, estuvieron designadas durante la pasada Ventana FIFA Femenina.

La árbitro asistente del evento Santa Medina destacó al ser convocada tanto para un partido oficial por las eliminatorias femeninas, en un partido de preparación entre Estados Unidos y Japón.

También estuvieron Minely Ureña (Cuarta Árbitra) – Costa Rica vs Islas Caimán – Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica – 10/04/2026

Vimarest Díaz (Árbitra) – Jamaica vs Guyana – National Stadium, Kingston – 18/04/2026

Santa Medina (Árbitra Asistente 1) – Jamaica vs Guyana – National Stadium – 18/04/2026.