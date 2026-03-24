Cubs y Pete Crow-Armstrong finalizan una extensión de contrato

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Los Cubs de Chicago y su estrella, el jardinero central Pete Crow-Armstrong, están ultimando una extensión de contrato, según informa Jeff Passan de ESPN. Una vez que se complete el acuerdo, los Cubs contarán con uno de los mejores jugadores defensivos del béisbol, quien tendrá un contrato a largo plazo.

Chicago intentó llegar a un acuerdo con Crow-Armstrong durante los entrenamientos de primavera del año pasado.

Venía de una temporada discreta como novato con un promedio de .237/.286/.384, pero los Cachorros claramente sentían que tenía un gran potencial ofensivo. Nunca ha habido dudas sobre su defensa de élite en el jardín central.

Las partes no pudieron llegar a un acuerdo la primavera pasada. El precio que pide Crow-Armstrong sin duda ha aumentado 12 meses después. Dio un gran salto en cuanto a poder, conectando 31 jonrones y 72 extrabases. Robó 35 bases, convirtiéndose en uno de los siete jugadores en lograr 30 jonrones y 30 bases robadas el año pasado. También lideró a todos los jardineros con 24 outs por encima del promedio, mientras que empató en el segundo lugar entre los jardineros centrales (detrás de Ceddanne Rafaela) con 15 carreras defensivas salvadas.

Durante gran parte de la temporada, Crow-Armstrong parecía encaminarse a terminar entre los tres primeros en la votación al Jugador Más Valioso. Tuvo una racha ofensiva imparable durante cuatro meses, conectando 27 jonrones con una línea de bateo de .272/.309/.559 hasta finales de julio. Su bate se enfrió por completo al final de la temporada, con un decepcionante promedio de .188/.237/.295 en sus últimas 200 apariciones al plato.

Este duro final lo relegó al noveno lugar en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Merecidamente, obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas y el Guante de Oro. Terminó la temporada como un bateador ligeramente superior al promedio, con una línea de .247/.287/.481 en 647 apariciones al plato. Crow-Armstrong tuvo una postemporada difícil (bateando .185 sin un extrabase en ocho juegos), pero mejoró notablemente esta primavera jugando para la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.