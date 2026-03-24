NBPA reprende a los Bucks por la disputa sobre Giannis Antetokounmpo

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La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) reprendió a los Bucks por su disputa con Giannis Antetokounmpo, insinuando que Milwaukee está "dejándose perder" y dañando la integridad de la NBA al querer apartar al alero All-Star por el resto de la temporada.

Fuentes informaron a Shams Charania de ESPN la semana pasada que Antetokounmpo rechazó la petición de los Bucks de no jugar el resto de la temporada. El dos veces MVP de la NBA se ha mantenido firme en su deseo de regresar a la cancha esta temporada, convencido de que no corre el riesgo de sufrir más lesiones, según las mismas fuentes.

En un comunicado emitido el martes, la asociación de jugadores citó las reglas de la NBA contra el "dejándose perder", añadiendo que Antetokounmpo está "sano y listo para jugar".

"La Política de Participación de Jugadores fue diseñada por la liga para responsabilizar a los equipos y garantizar que cuando un All-Star como Giannis Antetokounmpo está sano y listo para jugar, esté en la cancha", declaró el sindicato en su comunicado. "Lamentablemente, las políticas contra el 'tanking' solo son efectivas si se aplican correctamente; los aficionados, los socios de transmisión y la integridad del juego seguirán sufriendo mientras la propiedad de los equipos no esté controlada. Esperamos colaborar con la NBA en nuevas propuestas significativas que aborden directamente esta práctica y la desalienten."

Los Bucks anunciaron la semana pasada que Antetokounmpo estaría de baja por una lesión en la rodilla izquierda, el último contratiempo en una temporada plagada de lesiones para el 10 veces All-Star. Milwaukee no dio un plazo para el regreso de Antetokounmpo, pero fuentes informaron a Charania que se perdería al menos una semana debido a una hiperextensión de rodilla con una contusión ósea.

Antetokounmpo, de 31 años, cayó mal tras una clavada durante el tercer cuarto del partido de Milwaukee contra los Indiana Pacers el 15 de marzo. Aunque dijo que sentía que podía jugar a pesar de la lesión, los Bucks lo dejaron en el banquillo durante el resto del encuentro.

Milwaukee (29-42) ocupa el undécimo lugar en la Conferencia Este, a ocho partidos de los Charlotte Hornets, que se encuentran en la décima posición y ocupan el último puesto para el torneo de repesca.

Antetokounmpo se ha perdido 35 partidos esta temporada, la mayor cantidad de su carrera. Los Bucks tienen un récord de 12-23 sin Antetokounmpo en la alineación esta temporada y de 17-19 cuando él juega.