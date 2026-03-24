CMD suspende paro de labores en hospitales Antonio Musa y Jaime Oliver Pino

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Luego de una reunión entre el presidente del Colegio Médico Dominicana (CMD) filial San Pedro de Macorís, Osvaldo Hernández Asencio, junto al secretario general del gremio, Amauris Bello Linarez, con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Cesar Landrón, acordaron dejar sin efecto el paro de labores que habían convocado para este miércoles 25 del presente mes por 24 horas en los hospitales Antonio Musa y Jaime Oliver Pino.

En el encuentro trataron las principales problemáticas que afectan a ambos centros de salud, donde las autoridades del SNS mostraron disposición al diálogo y le dieron respuestas al cincuenta por ciento de las demandas del CMD, iniciando un proceso de solución a las situaciones existentes.

En ese sentido, se instruyó a todo el personal médico de los hospitales Antonio Musa y Jaime Oliver Pino, retomar sus labores de manera habitual, garantizando la continuidad de los servicios de salud a la población.

El CMD indica que se mantiene en sesión permanente, vigilante del cumplimiento de los acuerdos establecidos. Señala que de no tener respuestas concretas en el tiempo acordado, no descarta retomar las acciones de lucha en defensa de condiciones dignas para el ejercicio médico.