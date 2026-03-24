Senador Rogelio Genao presenta plan estratégico de contingencia ante crisis global

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El senador de la provincia de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, hizo un enérgico llamado a la clase política dominicana para abandonar el "populismo electoralista" y unirse en torno a un plan de nación que blinde la estabilidad económica y social del país frente a los conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa del Este.

Durante su intervención, Genao en el turno de ponencias en la sesión senatorial advirtió sobre los peligros de priorizar el sensacionalismo en las redes sociales sobre la búsqueda de soluciones estructurales. El legislador lamentó que, en la actualidad, diversos sectores se enfoquen en la obtención de "likes" y reacciones mediáticas, ignorando la responsabilidad histórica de enfrentar con seriedad los problemas que afectan directamente a las familias dominicanas.

El dirigente reformista enfatizó que su rechazo al populismo es una convicción inquebrantable, asegurando que solo se sumaría a dicha corriente si el "Anti populismo" se convirtiera en la tendencia popular. En ese sentido, instó a sus colegas en el Congreso y a la oposición a no jugar con la paz pública ni con los indicadores macroeconómicos que tanto esfuerzo han costado mantener a la República Dominicana.

Invocando el legado de los Trinitarios, Genao exhortó a los actores políticos a actuar con patriotismo y unidad nacional. Señaló que la crisis actual no tiene precedentes y que los desafíos presentes superan a los de cualquier etapa anterior, por lo que la resiliencia del pueblo dominicano debe ser acompañada por políticas públicas valientes que mitiguen el impacto económico en los sectores más vulnerables.

El senador vegano destacó la figura del presidente Luis Abinader, calificándolo como un líder consciente y capaz que se encuentra al frente de la cosa pública en un momento de incertidumbre universal. Según Genao, es imperativo que todas las banderías políticas depongan intereses particulares para respaldar las acciones estatales que buscan garantizar la soberanía y el bienestar nacional.

La propuesta de Genao

Como propuesta concreta, el representante del PRSC en la Cámara Alta presentó lo que denominó como un Plan Preventivo de Contingencia diseñado para proteger tres pilares fundamentales: la economía, la energía y la alimentación. Una de las medidas centrales es la suspensión temporal de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal hasta el año 2027, con el fin de canalizar recursos hacia un fondo de emergencia que permita al Estado responder con agilidad a las fluctuaciones del mercado global.

En el ámbito energético, el legislador propuso declarar como "alta prioridad nacional" el desarrollo de fuentes renovables. Genao planteó la creación del fideicomiso público HIDRO-RD, con el objetivo de finalizar los proyectos hidroeléctricos pendientes e integrar 1,000 megavatios de energía limpia a la red nacional entre los años 2025 y 2028, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles.

Asimismo, el plan contempla la agilización de los contratos PPA para más de 20 parques solares con tecnología de almacenamiento por baterías. Esta medida permitiría que nuevas infraestructuras energéticas entren en operación en un plazo de 18 a 36 meses, fortaleciendo la resiliencia del sistema eléctrico nacional ante posibles interrupciones en el suministro internacional de hidrocarburos.

En cuanto a la seguridad alimentaria, el senador propuso un diseño estratégico de abastecimiento y almacenamiento de insumos básicos, medicamentos y combustibles. La iniciativa busca estimular la producción agropecuaria en regiones clave del país, garantizando que el mercado interno cuente con reservas suficientes para enfrentar cualquier interrupción en las cadenas de suministro globales provocada por el escenario bélico internacional.

En el cierre de su discurso Genao reiteró que los fundadores de la patria fueron hombres de sacrificio y trabajo, cualidades que hoy deben emular los políticos dominicanos. Concluyó reafirmando el compromiso del Partido Reformista de aportar ideas constructivas y soluciones técnicas que permitan a la República Dominicana, en su condición de media isla en el Caribe, navegar con éxito a través de las turbulencias de la geopolítica mundial.