La cuenta regresiva: lo que se vive antes de "El Clásico"

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El título de La Liga se decide en el Spotify Camp Nou. El FC Barcelona recibe este domingo 10 de mayo al Real Madrid en un Clásico definitivo que coronará al próximo campeón de España ante la mirada de todo el mundo.

El Clásico del domingo podría brindarnos un momento nunca antes visto en la historia del fútbol español, con el Barcelona a punto de proclamarse campeón de La Liga directamente contra el Real Madrid.

A pesar de la intensa rivalidad entre los dos clubes más grandes de España, el título de liga nunca se ha decidido oficialmente en un Clásico. Eso podría cambiar ahora en el Camp Nou, donde el Barcelona tiene la oportunidad de coronar una temporada liguera memorable derrotando a su eterno rival en el escenario más importante.

El conjunto catalán ha dominado la temporada de principio a fin, mientras que el Real Madrid ha sufrido otra campaña frustrante, marcada por la irregularidad y la pérdida de puntos. La actual ventaja de 11 puntos del Barcelona en la cima de la tabla lo acerca a la que podría convertirse en una de las mejores temporadas de liga en la historia del fútbol español.

Una victoria sobre el Real Madrid acercaría al Barcelona un paso más a batir su propio récord de mayor diferencia de puntos en la historia de La Liga. Esa marca se estableció durante la temporada 2012-13, cuando terminaron 15 puntos por delante del Madrid. Con cuatro partidos aún por disputarse tras el domingo, hay muchas posibilidades de que superen esa cifra.

Todo ello confiere al enfrentamiento del domingo una enorme importancia histórica, y El Clásico podría convertirse en el escenario de una celebración del título como ninguna otra.