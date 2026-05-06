¿Cuál es el estado de Joel Embiid para el Juego 2 contra New York?

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Joel Embiid se perderá el segundo partido de la serie de segunda ronda de los Philadelphia 76ers contra los New York Knicks el miércoles por la noche debido a un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.

Los 76ers habían incluido a su pívot como probable para jugar, mencionando solo el tobillo, antes de añadir el problema de cadera y descartarlo en el parte médico unas seis horas antes de intentar igualar las semifinales de la Conferencia Este.

Embiid tuvo una noche difícil en la contundente victoria de los Knicks por 137-98 en el primer partido, anotando 14 puntos con 3 de 11 tiros en 25 minutos antes de que los titulares fueran sustituidos con el partido ya decidido.

Embiid había sido incluido como probable para jugar en ese partido con una contusión en la cadera derecha antes de recibir el alta médica, y los Knicks aprovecharon repetidamente su falta de movilidad para generar tiros abiertos.

Embiid regresó tras una apendicectomía a finales de temporada durante el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de Filadelfia contra Boston y ayudó a los 76ers a remontar un déficit de 3-1 para ganar la serie. Hasta el momento, promedia 25,2 puntos en cinco partidos.

No está claro si el dolor en la cadera de Embiid se debe a la apendicectomía. En el primer partido, hizo una mueca de dolor y se agarró el abdomen después de que el base de los Knicks, Mikal Bridges, chocara con él en una pantalla durante la primera mitad.