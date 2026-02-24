DCNB imparte jornada educativa y motivacional a prospectos de los Arizona Diamondbacks

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) celebró una amplia jornada educativa, motivacional y de orientación dirigida a cerca de 100 prospectos de la organización de los Arizona Diamondbacks, como parte del programa de formación integral que impulsa la institución en las academias de Grandes Ligas en el país.

El evento estuvo encabezado por Diógenes de la Cruz, asistente del Director Ejecutivo de la DCNB, Junior Noboa, quien destacó que la prioridad de la actual gestión es asegurar que los jóvenes talentos no solo se desarrollen como atletas de alto rendimiento, sino también como ciudadanos con valores y educación sólida.

“Por instrucciones de nuestro director Junior Noboa, seguimos recorriendo las academias para recordarles que el éxito en el béisbol es efímero si no contamos con una base mental y educativa que lo sustente. Estamos aquí para apoyar su crecimiento dentro y fuera del terreno”, expresó De la Cruz durante su intervención ante los jóvenes peloteros.

La jornada contó con intervenciones clave diseñadas para el bienestar del atleta. Daniel Ramírez, psicólogo deportivo de la DCNB, dirigió una charla enfocada en la resiliencia y el manejo de la presión, factores determinantes para los jugadores que se encuentran en el proceso de ascenso hacia las Grandes Ligas.

Por su parte, Esmeily Alcántara, coach deportivo de la institución y expelotero profesional, compartió su experiencia personal en el sistema de ligas menores, ofreciendo una perspectiva real sobre la disciplina y la consistencia necesarias para alcanzar la meta de ser un jugador de las Mayores.

Compromiso con la Formación

Esta actividad forma parte del ciclo de visitas que la DCNB realiza de manera recurrente a las distintas academias de la MLB en la República Dominicana, reafirmando su compromiso con la protección y el desarrollo de la juventud dominicana que busca un espacio en el béisbol profesional.

Los directivos de la academia de los Arizona Diamondbacks agradecieron la iniciativa, valorando positivamente el impacto que estos mensajes generan en la mentalidad de los prospectos que recién inician sus carreras profesionales.