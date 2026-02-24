BRITCHAMDR presenta la 11va Copa Británica de Polo dedicada a Don Ramón (Papo) Menéndez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio Británica de la República Dominicana (BRITCHAMDR) celebrará la undécima edición de la Copa Británica de Polo el próximo 14 de marzo, a las 4:00 de la tarde, en el Club de Polo de Casa de Campo, en una jornada donde el deporte de alto nivel se unirá al compromiso social, destinando parte de los fondos recaudados a las fundaciones Hogar del Niño y Save the Children.

Esta edición estará dedicada al legado de Don Ramón (Papo) Menéndez, Vicepresidente Ejecutivo de Central Romana Corporation, quien será reconocido no solo por su contribución al impulso y fortalecimiento del polo en el país, sino también por su destacada trayectoria y sus valiosos aportes al desarrollo empresarial de la República Dominicana.

El evento reunirá a aficionados al polo, representantes del sector empresarial, cuerpo diplomático e invitados especiales, consolidándose como uno de los encuentros deportivos y sociales más relevantes del calendario anual. Durante la jornada se realizará la premiación al equipo ganador del torneo, así como el reconocimiento al Caballo MVP, resaltando la excelencia deportiva tanto de los jugadores como de sus ejemplares.

En el marco de la celebración, se estará realizando un reconocimiento especial a Estados Unidos, Argentina, India, Reino Unido y España, en manos de sus respectivas embajadas, como expresión de gratitud por su contribución destacada al desarrollo del polo como disciplina deportiva y por su compromiso continuo con la promoción de este noble deporte, tanto a nivel nacional como internacional.

La 11va Copa Británica de Polo contará además con la participación de diversas marcas aliadas, que estarán ofreciendo experiencias exclusivas y activaciones especiales dentro del club, enriqueciendo la vivencia de los asistentes en un ambiente social y deportivo de alto nivel.

Este destacado encuentro marca el inicio de las actividades deportivas del año de BRITCHAMDR y reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la diplomacia institucional y el apoyo a causas sociales de alto impacto.