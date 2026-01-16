Declaran “Hijo Adoptivo” a Maya

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El exlanzador cubano de Grandes Ligas y de las Águilas Cibaeñas, Yunesky Maya, quien por su paso por el equipo de las Águilas Cibaeñas representó con orgullo el espíritu competitivo y ganador que distingue a Santiago, fue declarado ayer como “Hijo Adoptivo”, por parte del ayuntamiento. A Maya se le reconoce su destacada trayectoria deportiva y los valores de perseverancia, disciplina y compromiso que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional.

La decisión del Concejo de Regidores del Ayuntamiento local fue aprobada, a solicitud del alcalde Ulises Rodríguez, quien sometió formalmente la propuesta ante la Sala Capitular.

Rodríguez resaltó que Yunesky Maya se ganó el respeto y el cariño del pueblo santiaguero por su entrega dentro y fuera del terreno de juego.