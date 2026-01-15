Arranca el período de firmas internacionales y estos son los destinos más esperados en las Grandes Ligas

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

No hay un día en el calendario del béisbol internacional como el 15 de enero: es el Super Bowl, un concierto de Taylor Swift y la celebración de Año Nuevo, todo en uno.

La apertura del período de firmas este jueves significa que los prospectos internacionales amateurs pueden oficialmente poner su firma en el papel y llamarse beisbolistas profesionales. Es una recompensa a años de arduo trabajo, no solo para los jugadores, sino también para sus familias, sus entrenadores y la extensa red de escuchas y evaluadores que trabajan para las 30 organizaciones de Grandes Ligas.

Si bien en esta ocasión no hay un nombre del tamaño de Roki Sasaki en la cima de los rankings, el grupo de este año cuenta con su buena dosis de potenciales estrellas. Puedes revisar reportes en video, calificaciones de scouts y mucho más de cada uno de los 50 mejores prospectos internacionales de 2026 a continuación.

¿Por qué deberías fijarte en los nombres a seguir? Basta con echar un vistazo a la carrera por los banderines del año pasado: desde All-Stars habituales como los dominicanos Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez y Juan Soto, hasta posibles candidatos futuros al JMV como los también dominicanos Julio Rodríguez y Elly De La Cruz y el venezolano Jackson Chourio, la huella de los jugadores latinoamericanos sigue creciendo.

Mirando hacia el futuro, tres de los seis mejores prospectos globales actuales provinieron del mercado internacional: los dominicanos Leo De Vries (Atléticos), Jesús Made (Cerveceros) y Sebastian Walcott (Rangers). Tras haber llegado todos a Doble-A antes de cumplir 18 años, el trío es un microcosmos del futuro del juego: joven, electrizante y con un talento supremo.

A continuación, un vistazo a los jugadores de la lista de los 50 mejores prospectos internacionales de MLB.com que han pactado con los clubes y por cuánto. Las cifras son extraoficiales a menos que se indique lo contrario (los números en negrita son oficiales).

Luis Hernández, SS, Venezuela, Gigantes: $5,000,000

Wandy Asigen, SS, R.D., Mets: $3,900,000

Francisco Rentería, OF, Venezuela

Angeibel Gómez, OF, Venezuela

Johenssy Colomé, SS, R.D., Atléticos: $4,000,000

Angel Núñez Jr., OF, R.D., Rojos: $3,000,000

Jeancer Custodio, OF, R.D.

Emanuel Luna, OF, R.D., Cardenales: $2,300,000

Jeyson Horton, SS, R.D.

Elián Rosario, OF/3B, R.D.

Víctor Valdez, SS, R.D., Rays: $3,500,000

Juan Rijo, OF, R.D.

Joniel Hernández, SS, Cuba, Padres, $1,400,000

Jose Luis Acevedo, SS, R.D.

Jose Manon, SS, R.D.

Santiago Solarte, SS, Venezuela

Wilton Guerrero Jr., SS, R.D., Piratas: $1,950,000

Ariel Roque, OF, R.D.

Albert Fermín, SS , R.D.

Ricky Moneys, SS, R.D.

Randy Santana, OF, R.D.

Jaider Suárez, SS, Cuba, Reales: $1,700,000

Cleiner Ramirez, OF, Venezuela

Diego Frontado, SS, Venezuela

Andri Hidalgo, LHP, R.D.

Samil Serrano, OF, R.D., Nacionales: $1,960,000

Ronny Muñoz, SS , R.D.

Dawvris Brito, SS, R.D.

Ezequiel Melbourne, SS, R.D., Dodgers: $747,500

Michael Mesa, OF, R.D.

Fernando Graterol, C, Venezuela

Gregory Pio, OF, R.D.

Ricky Durán, SS, R.D., Atléticos: $1,050,000

Enmanuel Merlo, SS, Venezuela

Pedro Gómez, OF, R.D.

Garielvin Silverio, OF, R.D.

Randy Arias, SS, R.D.

Svert Reinoso, SS, R.D.

Juan Parra, SS, Venezuela

Isaias Suárez, OF, R.D.

Gabriel Rosario, OF/1B, R.D.